Битва за Донбас: Україна утримує важливі шляхи, а вагнерівцям не вистачає боєприпасів

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Бійці Нацгвардії відбили атаки росіян на західній околиці Бахмута. Збройні сили РФ продовжують спроби наступу на Авдіївку.

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Під час останніх боїв у Бахмуті українські нацгвардійці завдали втрат військовим РФ. Завдяки оперативним діям українська армія утримала життєво важливі логістичні шляхи на заході міста, зауважив заступник директора департаменту Головного управління Національної гвардії України Микола Уршалович. За його словами, росіяни все ще мають чисельну перевагу у місті та на підступах. Та продовжують наступати, попри втрати.

Водночас напередодні власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин заявив про нестачу у росіян снарядів. Через це гине вп'ятеро більше найманців. Він попередив російську владу, що з наявними запасами ПВК зможе протриматись ще «два-три тижні».

На Авдіївському напрямку росіяни роблять безуспішні спроби наступу, зауважують українські військові. Микола Уршалович повідомив, що підрозділи спецпризначення Нацгвардії завдали армії РФ втрат у живій силі і техніці в районах Мар’їнки, Спартаку, Пісків на Донеччині.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявив, що захоплення Бахмуту відкриє росіянам шлях на стратегічно важливі міста на Донбасі — Краматорськ та Слов'янськ.