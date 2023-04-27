Сучасна зброя

Британія і Німеччина спільно розроблятимуть новітні боєприпаси

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122-мм снаряди
122-мм снаряди © Укроборонпром
Автор тексту: Оксана Вітер

Угоду про це підписали національний директор з питань озброєнь Великої Британії Енді Старт та його німецький колега віцеадмірал Карстен Ставіцкі в Лондоні. 

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Про це повідомили в Мінборони Британії. Дві країни разом розроблятимуть бронебійні снаряди з підвищеною кінетичною енергією для британських танків Challenger 3 і німецьких Leopard 2.

Боєприпаси спрямують як для армій Британії та Німеччини, так і експортуватимуть, заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес. До розробки можуть приєднатися і інші країни, йдеться в угоді. 

Британія і Німеччина також продовжуватимуть обговорення співпраці щодо інших типів 120-мм танкових боєприпасів.

Напередодні повідомлялося, що Британія направила в Україну тисячі снарядів зі збідненим ураном для Challenger 2. 

Наприкінці березня у Міноборони України офіційно підтвердили, що британські танки Challenger 2 прибули в Україну. Тоді ж були поставлені і 18 танків Leopard 2 від Німеччини.

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