В Японії стався потужний землетрус

Стихійне лихо

Наслідки землетрусу в Японії, березень 2022 року

Стихійне лихо зафіксували поблизу узбережжя на півдні країни.

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Магнітуда землетрусу сягнула 5,3 за шкалою Ріхтера. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).

За даними USGS, епіцентр стихійного лиха був зафіксований за 75 км від міста Гіноза о 10.43 за київським часом. Інформація про постраждалих чи то загрозу цунамі внаслідок землетрусу не надходила.

Наприкінці березня землетрус у 6,1 бали стався у Японії біля острова Хоккайдо. Осередок зафікасували на глибині 20 кілометрів під водою.