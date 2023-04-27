Стихійне лихо
В Японії стався потужний землетрус
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Стихійне лихо зафіксували поблизу узбережжя на півдні країни.
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Магнітуда землетрусу сягнула 5,3 за шкалою Ріхтера. Про це повідомила Геологічна служба США (USGS).
За даними USGS, епіцентр стихійного лиха був зафіксований за 75 км від міста Гіноза о 10.43 за київським часом. Інформація про постраждалих чи то загрозу цунамі внаслідок землетрусу не надходила.
Наприкінці березня землетрус у 6,1 бали стався у Японії біля острова Хоккайдо. Осередок зафікасували на глибині 20 кілометрів під водою.