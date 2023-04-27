Газ у Чехії подорожчав на 231% – найбільший показник серед 27 країн ЄС

найвищі показники в історії ЄС

Таке зростання цін є найвищим в історії Євростату.

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У другій половині 2022 року середні ціни на електроенергію для домогосподарств в Європейському Союзі продовжували різко зростати порівняно з тим же періодом 2021 року з 23,5 євро за 100 кВт-год до 28,4 євро за 100 кВт-год, йдеться у звіті Євростату.

Ціни на електроенергію для домогосподарств зросли в усіх членах ЄС, крім Мальти (-3% у національній валюті) та Нідерландів (-7%), у другій половині 2022 року порівняно з тим же періодом 2021 року. Ціни на Мальті регулюються, а уряд Нідерландів підтримує споживачів одноразовими виплатами та зниженням податків. Найбільше зростання було зафіксовано в Румунії (+112%), Чехії (+97%), Данії (+70%), Литві (+65%) і Латвії (+59%), тоді як найменше – у Люксембурзі (+3%). %), Австрії та Німеччини (обидві +4%), а також Польщі та Болгарії (обидві +5%).

Кіпр, Мальта і Фінляндія не повідомляють про ціни на природний газ у побутовому секторі.

Середні ціни на газ також зросли в порівнянні з тим самим періодом 2021 року з 7,8 євро за 100 кВт-год до 11,4 євро за 100 кВт-год у другій половині 2022 року.

Найбільше у національній валюті газ подорожчав в Чехії (+231%), Румунії (+165%), Латвії (+157%), Литві (+112%) і Бельгії (+102%). Зафіксовано лише два підвищення нижче 20% – у Хорватії з показником більшим на 14% і Словаччині з підвищенням цін на 18%.

Хоч і уряди країн намагались вжити заходи для пом’якшення ситуації і зменшення платіжок для кінцевого споживача, однак для державних рахунків такі ціни все-одно виявились обтяжливими.

Підвищення цін у період з другої половини 2021 року до другої половини 2022 спричинене недавньою енергетичною кризою, додали в Євростаті.

«Після значного зростання цін, яке почалося ще до російського вторгнення в Україну і стрімко збільшувалося до другого півріччя 2022 року, ціни на електроенергію та природний газ останнім часом демонструють ознаки стабілізації, частково завдяки політиці та втручанням урядів країн ЄС», – підкреслили в звіті.