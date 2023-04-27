заклик лідера

Зеленський закликав Велику Британію очолити повітряну коаліцію для України

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Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський © Офіс Президента України
Автор тексту: Олександра Стара

Така заява президента України пролунала під час зустрічі з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

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Володимир Зеленський наголосив на необхідності України отримати військові літаки західного зразка, а також різні види озброєнь, необхідні для протистояння Росії. Глава держави також додав, що Київ цінує лідерську позицію Великої Британії щодо оборонної підтримки.

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УчораЗеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Сторони предметно обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. 

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