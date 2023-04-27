заклик лідера

Зеленський закликав Велику Британію очолити повітряну коаліцію для України

Президент України Володимир Зеленський © Офіс Президента України

Автор тексту: Олександра Стара

Така заява президента України пролунала під час зустрічі з радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.