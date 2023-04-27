На Житомирщині заборонили діяльність УПЦ московського патріархату

рішення облради

Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради.

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Про це повідомив кореспондент «Укрінформу».

«Заборонити діяльність Української православної церкви, яка має церковно-канонічний зв’язок із російською православною церквою (зареєстрована як Київська митрополія УПЦ, ЄДРПОУ 21510633), є її структурним підрозділом і перебуває у відносинах підпорядкування, на території Житомирської області», – йдеться у рішенні.

Також місцева влада скасувала рішення шестирічної давності, яке передбачало передачу земельної ділянки жіночому монастирю Афонської ікони Божої Матері Української православної церкви московського патріархату. Тоді в 2017 році його так і не реалізували до кінця, розповів заступник голови Житомирської облради Володимир Ширма.

Відтепер ця земельна ділянка перебуватиме у комунальній власності.

Діяльність церкви московського патріархату заборонена і в низці інших областей. Зокрема, 11 квітня депутати Волинської облради ухвалили відповідне рішення. Ще раніше діяльність УПЦ (МП) заборонили депутати Рівенської обласної ради.

Всього з січня 2023 року до ПЦУ з лав церкви Московського патріархату перейшли 63 храми. Третина з них знаходиться на Київщині, багато — на Вінничині та Хмельниччині. З початку повномасштабного вторгнення РФ до ПЦУ перейшли 214 релігійних громад.

3 квітня діяльність УПЦ (МП) заборонили на Львівщині.