трагедія на шахті

На шахті в Словаччині сталася пожежа: серед постраждалих є українець

Вогонь спричинило раптове і несподіване займання метану. На момент початку пожежі в копальні перебували 70 шахтарів.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє RMF24.

Дев'ять шахтарів на вугільній шахті в Новаках зазнали поранень, зазначили екстрені служби. У постраждалих зафіксовані опіки обличчя, шиї та рук. Стан чотирьох шахтарів критичний – найбільш важкопоранених доставили до лікарень Братислави та Кошице вертольотами, повідомила прессекретарка Оперативного центру медичного порятунку Словацької Республіки.

За даними міністерства економіки Словаччини, значних пошкоджень сама шахта не зазнала.

Наразі ситуація стабільна, а на місці інциденту прокуратура розпочала розслідування, розповів очільник словацького уряду Едуард Хегер. За його словами, всі постраждалі працівники самостійно вийшли з шахти і пройшли пішки два кілометри від місця пожежі.