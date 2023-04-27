Обстріл Харківщини: постраждали комунальники, які ремонтували електромережі

Росія атакує мирних

Одна людина загинула, четверо поранені.

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Про обстріл села Токарівка повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач. На жаль, 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу», — поінформував очільник області.

Вранці армія РФ вдарила по селу Липці Харківського району. Обстріл пошкодив декілька житлових будинків та адміністративну будівлю. Постраждалих не було.

Минулої доби росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. У Вовчанську обстрілами було пошкоджено приватне домоволодіння, будівлі підприємства з виробництва олії та пожежно-рятувальної частини. У селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка Куп'янського району пошкоджені приватні житлові будинки, господарчі споруди та приміщення крамниці. У с. Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше 3 приватні житлові будинки.