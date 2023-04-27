Папа Римський дозволив жінкам голосувати на Синоді

Релігійні закони

Вперше сестри віддаватимуть голоси на зустрічі єпископів у жовтні.

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Право голосу отримають 5 жінок-учаниць Синоду. Раніше монахині були присутні на зборах лише як спостерігачі. Більшість голосів на зібранні все одно належатиме чоловікам, пише BBC.

Проте реформи розглядаються як значне зрушення для католицької церкви.

Папа Франциск також оголосив, що право голосу буде поширене і на 70 членів релігійної громади, які є мирянами. Глава церкви сподівається, що половина з них буде жінками: також до життя регілійної громади активно залучатимуть молодь.

«Це важлива зміна, а не революція», — сказав головний адміністратор Синоду кардинал Жан-Клод Холлеріх.

Натомість ватиканський кореспондент католицького видання The Tablet Крістофер Лемб сказав, що за допомогою таких змін у майбутньому католицька церква може стати більш «інклюзивною». Він додав, що реформи щодо жінок відображають результати «безпрецедентного» діалогу з цього питання, який відбувався протягом тривалого часу. Але кореспондент передбачив, що Папа зіткнеться зі «значним опором» з боку окремих, консервативних представництв церкви через це рішення.