ГААГА ДЛЯ ПУТІНА

Ознака геноциду: ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою засудила примусову депортацію українців у РФ

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ПАРЄ підтримала резолюцію щодо примусової депортації українців у РФ
ПАРЄ підтримала резолюцію щодо примусової депортації українців у РФ © atour.com
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Вперше в документі такого рівня згадується термін «геноцид» щодо дій Росії. 

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Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

В резолюції зазначено, що примусова депортація — це ознака геноциду, тому всі винні мають понести відповідальність. 

Парламентська Асамблея  офіційно визнала ордер на арешт Путіна та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.  

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«І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах», — зазначає Гончаренко. 

Депутат також повідомив, що Олександра Лукашенка офіційно визнали причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України. 

«[Це] автоматично робить Лукашенка винним в геноциді, який провадить росія в Україні»,— зауважив нардеп. 

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