Ознака геноциду: ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою засудила примусову депортацію українців у РФ
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Вперше в документі такого рівня згадується термін «геноцид» щодо дій Росії.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
В резолюції зазначено, що примусова депортація — це ознака геноциду, тому всі винні мають понести відповідальність.
Парламентська Асамблея офіційно визнала ордер на арешт Путіна та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.
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«І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах», — зазначає Гончаренко.
Депутат також повідомив, що Олександра Лукашенка офіційно визнали причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України.
«[Це] автоматично робить Лукашенка винним в геноциді, який провадить росія в Україні»,— зауважив нардеп.