Ознака геноциду: ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою засудила примусову депортацію українців у РФ

ГААГА ДЛЯ ПУТІНА

Вперше в документі такого рівня згадується термін «геноцид» щодо дій Росії.

Реклама Читати продовження

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

В резолюції зазначено, що примусова депортація — це ознака геноциду, тому всі винні мають понести відповідальність.

Парламентська Асамблея офіційно визнала ордер на арешт Путіна та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

►Читайте також: Викрадача дітей за грати — МКС видав ордер на арешт Путіна

«І це одне з найголовніших рішень ПАРЄ в цій резолюції. Не всі члени ПАРЄ є країнами, які ратифікували Римський статут. І саме прийняття цієї резолюції розширює коло країн де Путін офіційно вважається підозрюваним у воєнних злочинах», — зазначає Гончаренко.

Депутат також повідомив, що Олександра Лукашенка офіційно визнали причетним до примусової депортації дітей та дорослих з окупованих територій України.

«[Це] автоматично робить Лукашенка винним в геноциді, який провадить росія в Україні»,— зауважив нардеп.