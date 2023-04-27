Польська молочна галузь проти заборони імпорту української продукції

ІМПОРТ З УКРАЇНИ

Молочна палата, що є найбільшою в країні організацією в цій галузі, звернулася до єврокомісара Януша Войцеховського, щоб Європейська комісія не включала молоко до списку.

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Про це повідомила RMF директорка Польської молочної палати Агнешка Малішевська.

«Молоко та молочні продукти підпадають під дію національного регулювання, що забороняє імпорт польської сільськогосподарської продукції. Тепер польська влада хоче додати ці продукти до списку ЄС із забороною на імпорт. Ці заборони приносять нам більше шкоди, ніж користі, і насправді вони дуже погані для нас», — зазначає Малішевська.

Польща експортує в Україну набагато більше, ніж імпортує. У разі застосування Києвом дзеркальних обмежень, польський молочний сектор зазнає значних збитків.

«6% нашого виробництва стиглих сирів ми відправляємо в Україну. Тож це дуже хороший ринок для нас», — підкреслила пані Агнешка.

Для порівняння, у першому кварталі 2023 року, Польща експортувала в Україну молочну продукцію на $50 млн. Натомість імпортувала усього на $4,8 млн.

«З цією кризою, яку ми маємо в молочному секторі, закриття українського ринку для нас було б трагедією», — каже директорка Польської молочної палати.

Втім, у молочному секторі скаржаться, що уряд країни взагалі не консультувався з галуззю щодо цієї заборони. Агнія Малишевська також зазначила, що жодна з інших п'яти країн не повідомила, що молоко і молочні продукти з України загрожують їхнім ринкам.