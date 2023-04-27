Поранений біля Херсона італійський журналіст ігнорував застереження військових — ОК «Південь»

ЗМІ у війну

Коррад Зуніно порушив правила поведінки для кореспондентів в умовах бойових дій, заявили в оперативному командуванні.

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Зуніно не повідомив про свою роботу в місті відповідальних пресофіцерів, а також уже на місці проігнорував попередження українських військових про небезпеку та крики: «Danger, sir!», йдеться у повідомленні.

Коррад Зуніно як керівник групи був зобов’язаний проконтролювати, аби учасник його групи був не лише в жилеті з написом PRESS, а й з бронею всередині нього.

«Іноземний журналіст, якого росіяни поранили на Херсонщині, ігнорував застереження українських військових... Журналіст італійського видання La Repubblica Коррад Зуніно отримав поранення, а його помічник – український журналіст Богдан Бітік – загинув під час ворожого обстрілу Антонівського мосту. Медійники стали жертвами засідки, найімовірніше, російських снайперів», — зауважили у пресслужбі ОК «Південь».

Нагадаємо, вчора кореспондент італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно зазнав поранень на в'їзді в Херсон внаслідок обстрілу автомобіля, в якому він їхав зі своїм помічником. У МЗС Італії повідомили, що журналіст зазнав поранення під час атаки безпілотника. Помічник Зуніно, український фіксер Богдан Бітік, загинув.