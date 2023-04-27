РФ вдарила по Миколаєву: щонайменше 23 постраждалих та один загиблий

росія атакує мирне населення

За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто чотирма ракетами С-300.

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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Близько першої ночі жителі міста почули чотири гучних вибухи. За словами голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, одна з ракет влучила в багатоповерхівку, ще інша – в приватний будинок.

Частина осель залишилась без світла, зазначив Сєнкевич.

Позавчора росіяни влучили ракетою С-300 по краєзнавчому музею в Куп'янську. Унаслідок атаки двоє людей загинули.