росія атакує мирне населення
РФ вдарила по Миколаєву: щонайменше 23 постраждалих та один загиблий
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За попередньою інформацією, росіяни обстріляли місто чотирма ракетами С-300.
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Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Близько першої ночі жителі міста почули чотири гучних вибухи. За словами голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, одна з ракет влучила в багатоповерхівку, ще інша – в приватний будинок.
Частина осель залишилась без світла, зазначив Сєнкевич.
Позавчора росіяни влучили ракетою С-300 по краєзнавчому музею в Куп'янську. Унаслідок атаки двоє людей загинули.