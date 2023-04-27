звіт британської розвідки

Цей крок, швидше за все, збільшує ймовірність пошкодження систем безпеки Запорізької атомної станції, якщо навколо ЗАЕС будуть відбуватися бойові дії.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Аналітики опублікували знімок, на яких видно бойові позиції з мішками з піском на дахах кількох із шести корпусів реакторів Запорізької атомної електростанції. Їх російські війська встановили ще до березня 2023 року, зазначають в оборонному відомстві.

РФ спорудила оборонні позиції на реакторах ЗАЕС – британська розвідка © Ministry of Defence

ЗАЕС знаходиться під контролем Росії з березня минулого року. Однак це перша ознака того, що фактичні корпуси реакторів інтегровані в планування тактичної оборони. Ймовірно, побудувати ці позиції росіян «підштовхнули» турботи щодо перспектив великого наступу України.

Також у розвідці заспокоюють, що пряме катастрофічне пошкодження реакторів є малоймовірним за можливими сценаріями із застосуванням піхотної зброї, оскільки конструкції дуже сильно укріплені.

Учора Гроссі обговорив із Зеленським програму медичної допомоги персоналу всіх АЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії продовжує докладати зусиль щодо захисту Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

Тиждень тому МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на двох українських АЕС. Інспектори перевірили відсутність незаявленого ядерного матеріалу на Рівненській та Хмельницькій атомних станціях.

На початку квітня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з представниками кількох агентств у Калінінграді і обговорив захист ЗАЕС.

Нагадаємо, глава Міжнародного агентства з атомної енергії приїхав в Україну наприкінці березня, де разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого Гроссі поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.