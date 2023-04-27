Сервери празької мерії атакували російські хакери

Кібервійна

Через це впродовж кількох годин не працював офіційний сайт столиці Чехії та неможливо було вести трансляції засідань міських депутатів.

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Сервери атакували через підтримку Чехією України, повідомляє Czech radio. Про кібернапад поінформували на засіданні міськради IT-фахівці мерії. Йдеться про так звану DDОS-атаку. Для такого типу характерно, що зловмисник відправляє на сервер надто велику кількість запитів, з якими ресурс не може впоратись і припиняє працювати.

IP-адреса джерела атаки знаходиться в Російській Федерації. За словами директора департаменту мерії Іржі Каролі, російські хакери вже взяли на себе відповідальність за напад.

«Наразі ми встановлюємо конкретну хакерську групу, що стоїть за атакою, та аналізуємо техніку атаки», — сказав він.

Кількість атак російських хакерів у Чеській Республіці побільшала після нападу Росії на Україну в лютому минулого року. Напередодні президентських виборів хакери атакували сайти тодішнього кандидата і нинішнього президента Чехії Петра Павла, а також міністерства закордонних справ та інших відомств. Нещодавно ж зафіксували DDOS-атаку на празьке транспортне підприємство.