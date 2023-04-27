Турецька оборонна компанія Baykar презентувала крилату ракету власної розробки

ТУРЕЦЬКА РОЗРОБКА

Авіаційна ракета Bayraktar Kemankes (Kagem) призначена для використання проти стратегічних цілей. Її презентували на виставці TEKNOFEST 2023, що проходить у Стамбулі.

Реклама Читати продовження

Про це пише TRT Haber.

Максимальна вага ракети складає 30 кг, 6 з яких — це бойова частина. Радіус дії складає 200 км, дальність зв’язку — до 50 км. Рідкопаливний реактивний двигун забезпечує її роботу упродовж 60 хвилин.

Авіаційна ракета оснащена системою автопілота. Завдяки підтримці штучного інтелекту вона може виконувати автономний політ і нейтралізувати стратегічні цілі з високою точністю, змінюючи вагу на полі бою.

Носіями таких ракет можуть бути безпілотники виробництва Baykar.

►Читайте також: У Туреччині ввели в експлуатацію перший у світі військовий корабель для ударних БПЛА

Нагадаємо, цього тижня у Туреччині успішно здійснив перший політ надзвуковий реактивний літак. Одномоторний легкий бойовий літак «Хюржет» є розробкою турецької аерокосмічної компанії (TUSAŞ). Повітряні сили Туреччини планують використовувати «Хюржет» у якості доповнення до F-16 для безпосередньої підтримки з повітря, а також у ролі навчального літака.

►Читайте також: В Туреччині успішно протестували новий безпілотник з українськими двигунами