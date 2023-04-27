ТУРЕЦЬКА РОЗРОБКА

Турецька оборонна компанія Baykar презентувала крилату ракету власної розробки

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fвіаційна ракета Bayraktar Kemankes (Kagem)
fвіаційна ракета Bayraktar Kemankes (Kagem) © Kerem / Twitter
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Авіаційна ракета Bayraktar Kemankes (Kagem) призначена для використання проти стратегічних цілей. Її презентували на виставці TEKNOFEST 2023, що проходить у Стамбулі.  

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Про це пише TRT Haber.  

Максимальна вага ракети складає 30 кг, 6 з яких — це бойова частина. Радіус дії складає 200 км, дальність зв’язку — до 50 км.  Рідкопаливний реактивний двигун забезпечує її роботу упродовж 60 хвилин. 

Авіаційна ракета оснащена системою автопілота. Завдяки підтримці штучного інтелекту вона може  виконувати автономний політ і нейтралізувати стратегічні цілі з високою точністю, змінюючи вагу на полі бою. 

Носіями таких ракет можуть бути безпілотники виробництва Baykar.  

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Нагадаємо, цього тижня у Туреччині успішно здійснив перший політ надзвуковий реактивний літак. Одномоторний легкий бойовий літак «Хюржет» є розробкою турецької  аерокосмічної компанії (TUSAŞ). Повітряні сили Туреччини  планують використовувати «Хюржет» у якості доповнення до F-16 для безпосередньої підтримки з повітря, а також у ролі навчального літака. 

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