ВАЖКА ТЕХНІКА ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Україна вже отримала понад 98 % обіцяних бойових машин — Столтенберг

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг © AP - Matthias Schrader
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Генсек НАТО зазначив, що через контактну групу у форматі «Рамштайн» союзники НАТО на чолі із США надали Україні безпрецедентну допомогу. 

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Про це він повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Люксембургу, передає DPA. 

«Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів», — зауважив Столтенберг. 

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Очільник Альянсу також підкреслив, що завдяки підтримці партнерів, пройшли навчання та отримали спорядження понад 9 українських бронетанкових бригад. 

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Столтенберг також зазначив, що НАТО у липні 2023 року під час саміту у Вільнюсі планує наростити підтримку України через надання багаторічної порграми допомоги.

«Ми також будемо продовжувати зміцнення стримування та оборони Альянсу та розподіляти пов’язані з цим навантаження. У більш небезпечному світі ми маємо інвестувати більше та краще у нашу оборону», — підсумував генсек НАТО. 

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