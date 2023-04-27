захист інфраструктури

Вони створять «надійний щит» навколо українських стратегічних інфраструктурних об’єктів.

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Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час візиту урядової делегації до Італії, де він відвідав оборонне підприємство Rheinmetall Italia S.p.A.

Корпорація спеціалізується на виробництві сучасних систем протиповітряної оборони, до прикладу, систем малого радіусу дії Skynex.

«Нам потрібна така ефективна зброя для захисту від дронів, якими Україну атакує Росія. Це збереже десятки життів та важливу інфраструктуру для мільйонів людей», – прокоментував Шмигаль розробку Rheinmetall.

Україна та Італія розглядають спільне виробництво систем ППО – Шмигаль © Урядовий портал

Україна та Італія розглядають спільне виробництво систем ППО – Шмигаль © Урядовий портал

Візит Шмигаля до Італії © Урядовий портал

Наразі такі батареї вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні, йдеться в повідомленні.

Сьогодні в Римі в прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля запланована зустріч з Папою Римським. Це буде перша розмова очільника українського уряду і понтифіка за час повномасштабного вторгнення РФ. Франциск прийме Дениса Шмигаля напередодні свого апостольського візиту до Угорщини.