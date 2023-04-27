Уряд Данії планує ускладнити умови для отримання громадянства

ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ

Серед усіх європейських держав, стати громадянином Данії найважче, проте в країні хочуть запровадити ще більш жорсткіші умови, аніж є наразі.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє CPH Post.

Окрім вже існуючого обов’язкового рукопотискання з мером відповідного муніципалітету, у новому законопроекті уряд хоче зробити обов’язковим проживання заявників у Данії, доки вони не візьмуть участь у церемонії отримання громадянства.

«Не кожен може або повинен мати громадянство Данії. Це велика справа — отримати його, і коли це станеться, це означає, що ви хочете жити в Данії», — зазначає міністр імміграції Кааре Дюбвад Бек.

За поточними правилами заявники можуть проживати за кордоном, очікуючи на участь у церемонії отримання громадянства, що є останнім етапом на шляху його отримання.

У разі схвалення пропозиція набуде чинності 1 липня.

Cкільки претендентів на громадянство переїжджають за кордон після того, як їх затвердив парламент, але до проведення церемонії, у міністерстві не повідомляють.