Уряд Данії планує ускладнити умови для отримання громадянства
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Серед усіх європейських держав, стати громадянином Данії найважче, проте в країні хочуть запровадити ще більш жорсткіші умови, аніж є наразі.
Про це повідомляє CPH Post.
Окрім вже існуючого обов’язкового рукопотискання з мером відповідного муніципалітету, у новому законопроекті уряд хоче зробити обов’язковим проживання заявників у Данії, доки вони не візьмуть участь у церемонії отримання громадянства.
«Не кожен може або повинен мати громадянство Данії. Це велика справа — отримати його, і коли це станеться, це означає, що ви хочете жити в Данії», — зазначає міністр імміграції Кааре Дюбвад Бек.
За поточними правилами заявники можуть проживати за кордоном, очікуючи на участь у церемонії отримання громадянства, що є останнім етапом на шляху його отримання.
У разі схвалення пропозиція набуде чинності 1 липня.
Cкільки претендентів на громадянство переїжджають за кордон після того, як їх затвердив парламент, але до проведення церемонії, у міністерстві не повідомляють.