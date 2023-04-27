ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ

Уряд Данії планує ускладнити умови для отримання громадянства

Опубліковано:

Уряд Данії планує ускладнити умови для отримання громадянства
Уряд Данії планує ускладнити умови для отримання громадянства © AP - 'lafur Steinar Gestsson
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Серед усіх європейських держав, стати громадянином Данії найважче, проте в країні хочуть запровадити ще більш жорсткіші умови, аніж є наразі.  

Реклама

Про це повідомляє CPH Post. 

Окрім вже існуючого обов’язкового рукопотискання з мером відповідного муніципалітету, у новому законопроекті уряд хоче зробити обов’язковим проживання заявників у Данії, доки вони не візьмуть участь у церемонії отримання громадянства. 

«Не кожен може або повинен мати громадянство Данії. Це велика справа — отримати його, і коли це станеться, це означає, що ви хочете жити в Данії», — зазначає міністр імміграції Кааре Дюбвад Бек. 

За поточними правилами заявники можуть проживати за кордоном, очікуючи на участь у церемонії отримання громадянства, що є останнім етапом на шляху його отримання.  

У разі схвалення пропозиція набуде чинності 1 липня. 

Cкільки претендентів на громадянство переїжджають за кордон після того, як їх затвердив парламент, але до проведення церемонії, у міністерстві не повідомляють. 

Завантажити додаток

Читайте також про таке: