У Бахмуті посилюється конкуренція між російськими ПВК – ISW

АНАЛІТИКА ISW

Збільшення кількості приватних військових компаній навколо міста може спричинити значні розбіжності між ними.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики розповідають, що у відеозверненні до президента Росії Володимира Путіна представники ПВК «Потік» (ймовірно, одного з трьох добровольчих загонів державної енергетичної компанії РФ «Газпром») стверджували, що чиновники «Газпрому» сказали членам «Потоку», що вони підпишуть контракти з російським оборонним відомством, але потім їх змусили підписати контракти з ПВК «Редут».

Один солдат «Потоку» заявляв, що «Газпром» створив два інших підрозділи — «Факел» і «Пламя», які були прикріплені до Міноборони Росії, зазначили в ISW.

Особовий склад «Потоку» також повідомляв про погане поводження з боку вагнерівців, які погрожували розстріляти особовий склад «Потоку», якщо той відійде від лінії зіткнення.

Власник «Вагнера» Євгеній Пригожин, ймовірно, розглядає розповсюдження ПВК навколо Бахмута як конкуренцію, і, схоже, поширення інших компаній навколо міста може спричиняти значні суперечки, підсумували аналітики Інституту.

Кілька днів тому ISW повідомляв, що Пригожин намагається вмовити Путіна перейти до оборони. Загалом аналітики наголосили на тому, що Пригожин у своїй нещодавній риториці став більш панічним, він робить заяви про невизначеність потенційних наступальних операції РФ на Донбасі. Натомість він закликає зміцнювати оборону на окупованих територіях та дедалі частіше говорить про перспективи українського контрнаступу.