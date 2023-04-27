У Бразилії заблокували Telegram

Цифрові війни

Рішення про призупинення роботи соцмережі ухвалив суд країни.

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Про це пише The New York Times. Причиною блокування соцмережі стала відмова адміністраторів Telegram надати запитані владою Бразилії дані. Правоохоронці вимагали від месенджера передати інформацію про адміністраторів та учасників неонацистських груп, які можуть бути причетні до нападу на школу в місті Аракрус.

Також месенджер штрафуватимуть на майже $200 000 в день.

Рішення виконує поліція. У розвідувальному управлінні Бразилії заявили, що оператори зв'язку, а також Apple та Google мали отримати повідомлення про припинення роботи Telegram вчора. Адміністрація соцмережі може оскаржити рішення у Верховному суді країни.

Два тижні тому у Бразилії вийшов указ, що дозволяє уряду видаляти онлайн-контент, який пропагує насильство. Бразильський Конгрес також обговорює «законопроєкт про фейкові новини», який може притягнути платформи і додатки до відповідальності за контент, який загрожує демократичним інститутам Бразилії або пропагує дискримінацію.