У Польщі знайшли уламки ракети класу «повітря — земля»

Невідомий об'єкт

Залишки військового об'єкту виявили у лісі під Бидгощем у Куявсько-Поморському воєводстві, що на півночі країни. Цей регіон знаходиться у 500 кілометрах від польсько-українського кордону.

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Про це повідомляє RMF FM. Уламки ракети знайшли вдень 24 квітня. Вони могли впасти за кілька днів або кілька тижнів до того. Один з залишків має довжину кілька метрів і застряг у землі.

Спочатку думали, що це — залишки безпілотника. Але згодом встановили, що впали уламки ракети. На них були написи російською мовою.

За інформацією джерел видання, знайдені уламки — це фрагмент зброї, яка належить польській армії. Неподалік від місця падіння знаходяться підприємства, які ремонтують і винищувачі F-16. Поруч з ними знаходиться аеропорт, який використовується цими заводами та армією.

Екскомандувач однієї з польських військових частин Роман Полько припустив, що уламки «не обов'язково мали походити з Російської Федерації або з лінії фронту».

«Слід пам'ятати, що у нас на озброєнні є літаки МіГ-29, які мають у своєму спорядженні ракети», — сказав він.

Він припустив, що ракета могла впасти під час навчань для польських чи українських пілотів. Військовий також підкреслив, що польська армія має багато пострадянської зброї – звідси й написи на ній кирилицею.

Наразі перевіряється, чи немає у залишках боєголовки. На місці працюють поліція, прокуратура, пожежні та сапери. Місце оточено, вхід до лісу заблокували.