У Польщі під час відкриття аеропорту в Радомі зіткнулися два літаки
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Радом – Військові навчально-тренувальні літаки «Орлик», що брали участь в авіашоу, зіштовхнулися крилами у повітрі.
Про це повідомляють Polsatnews .
Літакам вдалося успішно приземлитися в аеропорту. Проте частини літака впали на подвір'я приватного домоволодіння.
На щастя, ніхто не постраждав. Військова поліція проводить розслідування.
Варто додати, аеропорт Варшава-Радом, розташований приблизно в 100 км від польської столиці. У відкритті аеропорту після серйозної реконструкції взяв участь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
«Мало хто вірив, що ця інвестиція взагалі буде реалізована... Це доводить мені, що ми знімаємо з Радома прокляття, яке комуністи наклали на це місто після 1976 року, після червня», — зазначив він.
За словами польського прем'єра, цей аеропорт має важливе значення, адже аеропорт Варшава-Окенце дуже перевантажений.
«Він має великий сенс з точки зору інфраструктури, логістики», — підкреслив Моравецький.
З завтрашнього дня пасажири зможуть відправитися з нового аеропорту до троьх європейських міст: Парижа, Рима та Копенгагена.
Lotnisko Warszawa-Radom oficjalnie otwarte! 👏— Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) April 27, 2023
Uroczystość ubarwił pokaz lotniczy, a już dziś wieczorem wyląduje tu pierwszy samolot rejsowy z Paryża 🗼🥐🥖 Warto marzyć i realizować nawet najśmielsze wizje i aspiracje, dosłownie – sięgające chmur. pic.twitter.com/cp9naqM0Zf