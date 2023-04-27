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У Польщі під час відкриття аеропорту в Радомі зіткнулися два літаки

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У Польщі зіткнулися під час авіушоу два літаки
У Польщі зіткнулися під час авіушоу два літаки © Konrad Frysztak / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Радом – Військові навчально-тренувальні літаки «Орлик», що брали участь в авіашоу, зіштовхнулися крилами у повітрі. 

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Про це повідомляють Polsatnews . 

Літакам вдалося успішно приземлитися в аеропорту. Проте частини літака впали на подвір'я приватного домоволодіння.

На щастя, ніхто не постраждав. Військова поліція проводить розслідування. 

Варто додати, аеропорт Варшава-Радом, розташований приблизно в 100 км від польської столиці. У відкритті аеропорту після серйозної реконструкції взяв участь прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. 

«Мало хто вірив, що ця інвестиція взагалі буде реалізована... Це доводить мені, що ми знімаємо з Радома прокляття, яке комуністи наклали на це місто після 1976 року, після червня», — зазначив він.

За словами польського прем'єра, цей аеропорт має важливе значення, адже аеропорт Варшава-Окенце дуже перевантажений. 

«Він має великий сенс з точки зору інфраструктури, логістики», — підкреслив Моравецький. 

З завтрашнього дня пасажири зможуть відправитися з нового аеропорту до троьх європейських міст: Парижа, Рима та Копенгагена. 

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