підтримка союзників

Чехія виділить майже один мільйон євро на навчання українських пілотів

Така програма сприятиме якнайшвидшому відновленню повітряного руху і загальній реконструкції України.

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Про це повідомляє пресслужба чеського Міністерства закордонних справ.

Гроші надійдуть в рамках програми гуманітарної, стабілізаційної, відновлювальної та економічної допомоги Україні, яку чеський Кабмін затвердив минулого року. Згідно цієї угоди Прага буде виділяти на потреби Києва по півмільярда крон (21 млн євро) із 2023-го до 2025 року щорічно.

«Це продовження довоєнної співпраці, насамперед ми даємо можливість українським цивільним льотчикам пройти необхідну підготовку, що нині неможливо вдома в Україні. Значну роль у цьому процесі відіграє швидке відновлення цивільного авіасполучення в Україні», – заявив міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

У цьому році підготовку пройдуть до 25 студентів Київського національного авіаційного університету. Після завершення навчання вони будуть готові до управління літаком цивільної авіації у ролі другого пілота. Очікується, що навчальну програму повторять і в 2024-му, і в 2025 роках.