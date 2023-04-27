Чехія отримала «Леопарди» від Німеччини на заміну відправлених Україні

Постачання зброї і техніки

Це чергова партія з 14 танків та однієї ремонтно-евакуаційної машини. Усі «Леопарди 2A4» надійдуть до Праги до кінця року.

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Евакуаційна машина, яка встановлена на модернізованому шасі Leopard 2, буде готова до середини 2024 року.

Про це повідомила пресслужба чеського Міністерства оборони.

Після відправки першого німецького танка в грудні сьогодні Прага отримала ще два. На додаток до 14 танків і однієї евакуаційної машини, ФРН також відправить початковий пакет запасних частин, боєприпасів і гарантує трирічну сервісну підтримку від постачальника з навчальною програмою для чеських солдатів.

У відомстві пояснюють, що Чехія отримала танки від Німеччини як часткову компенсацію за допомогу Україні. Вартість пожертвування становить майже 4 мільярди крон (близько 144 млн євро).

У жовтні 2022 року представники Міністерства оборони Чехії підписали низку контрактів з німецькими партнерами, пов'язаних з постачанням, зокрема, Меморандум про взаєморозуміння, Угоду про реалізацію навчання, Адміністративну угоду та Угоду про постачання танків.