Чорноморський зерновий коридор вкотре призупинила російська сторона – Військово-Морські сили

блокування ініціативи

Унаслідок чого чотири судна, одне з яких зафрахтоване ООН для доставки пшениці до Ефіопії, наразі не змогли покинути три порти і вимушені чекати на погодження їх проходу додатковий час. Ще один корабель очікує на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

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Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Днями представники Росії відмовились погоджувати рух суден до та з українських морських портів по гуманітарному коридору. До того ж, у мережі почали поширювати неправдиві дані щодо начебто заборони Військово-Морськими силами руху торговельних суден в рамках зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси. Цю інформацію повністю заперечили у ВМС.

За даними ООН, зерновим коридором з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи, у тому числі кукурудзи – 14,5 млн тонн, пшениці – 7,9 млн тонн, соняшникової олії – 1,5 млн тонн.

Тиждень тому РФ заблокувала інспекції суден у Босфорі. На той час це сталось вже вдруге за дев’ять місяців роботи Ініціативи, коли за тиждень не перевірено жодного судна та не складено інспекційного плану.