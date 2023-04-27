Шмигаль попросив Папу Римського допомогти повернути депортованих РФ українських дітей

РФ КРАДЕ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ

Прем’єр-міністр України зустрівся з понтифіком у Ватикані. Аудієнція тривала близько 30 хвилин.

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«Я попросив його святість про допомогу у поверненні додому українців, українських дітей, яких утримують, які арештовані, депортовані до Росії злочинним способом. Я також запросив святого отця особисто відвідати Україну», — повідомив Шмигаль під час прес-конференції, передає Укрінформ.

Прем’єр-міністр також обговорив із Франциском формулу миру Зеленського та допомогу Ватикану у цьому питанні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на аудієнції у Папи Римського © Vatican News

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Шмигаль та Папа також обмінялися подарунками, пише VATICAN NEWS.

Український прем’єр подарував Франциску репродукцію Бородянського півника, прикрашеного колосками з України та фотоальбом про війну. Папа Римський вручив Денису Шмигалю бронзове лиття, що зображує квітку, що проростає з написом: «Мир – це делікатна квітка». Він також передав прем’єру спеціальні видання Послання на цьогорічний Всесвітній день миру, фотоальбом про молитву за світ та примірник книги «Енцикліка про мир в Україні».

Папа Римський та прем'єр-міністр України обмінялися подарунками © Vatican News

Нагадаємо, 28-30 квітня Папа Римський відвідає Будапешт. Він може скориститатися візитом, аби посприяти миру в Україні.

У великодньому зверненні «Місту та світу» Папа Римський закликав світ докласти зусиль для припинення російсько-української війни.