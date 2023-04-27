ЄС зберіг безмитне ввезення товарів з України

Європейські преференції

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження пільгового режиму для Києва ще на рік.

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Про це повідомляється на сайті Європейського парламенту. Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили подальше скасування ввізних та антидемпінгових мит, а також захисних заходів щодо українського експорту до ЄС.

Пільги цього разу розповсюджуються на українські овочі та фрукти, а також іншу агропродукцію та продукти її переробки. На промислові товари рішення не розповсюджується: мита на них і так є нульовими згідно з угодою про Асоціацію між Україною та ЄС.

Згідно з даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговельним партнером України. На Європейський союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м торговельним партнером ЄС: на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу імпорту та експорту.

Раніше очікувалося, що Європейська комісія заборонить експорт у Румунію українського зерна і олійних культур до 5 червня. У квітні експорт агропродукції з України заборонили Польща, Угорщина, Словаччина й Болгарія. Транзит при цьому країни зберегли.