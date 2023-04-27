УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

14 тисяч українських військовослужбовців повернулись після навчань у Великій Британії

Міністр оборони Ендрю Меррісон запевнив, що Сполучене Королівство буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

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Про це повідомляє Sky News.

«Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені — це справді велике досягнення», — зазначив Меррісон.

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Міністр оборони Великої Британії також зауважив, що Лондон цього року витратить ще 2,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України. Крім того, Сполучене Королівство допомагає розслідувати воєнні злочини РФ та відіграє важливу роль у відбудові України.

«У всіх вимірах у цій країні ми беремо на себе лідерство», — наголосив Ендрю Мерріон.

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