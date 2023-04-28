В’їзд заборонено: У Молдові створили «чорний список» росіян

персони нон ґрата

До нього увійшли посадовці та артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Серед персон нон ґрата, зокрема, є Володимир Путін та Філіп Кіркоров.

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Про це повідомив молдовський прем’єр-міністр Дорін Речан, пише Newsmaker.

«У нас довгий список, і ми відправимо кожну людину з нього додому. Російська Федерація не може уточнити, що ми повинні або можемо зробити. Республіка Молдова є вільною і суверенною країною. Кожен повинен знати своє місце», – підкреслив глава уряду.

За його словами, «чорний список» ще не оприлюднений, але про нього знають політики і артисти, які в нього включені.

Філіпа Кіркорова не впускали на територію Молдови ще в минулому році. Тоді російському співаку відмовили у в’їзді за недотримання умов під час оформлення дозволу на перетин кордону.