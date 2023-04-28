Загинули двоє 10-річних дітей та дворічна дівчинка: росіяни вранці масовано атакували Україну

Росія атакує мирних

Сьогодні росіяни вперше за 50 днів завдали масованої ракетної атаки по Україні. Били по Черкащині, Київщині, Дніпропетровщині. Всього випустили 23 ракети, ЗСУ збили 21. Станом на зараз відомо про 17 загиблих, 15 з них — в Умані. У відповідь Володимир Зеленський закликав поглибити санкції проти РФ, а Дмитро Кулеба — надати українцям винищувачі F-16.

Реклама Читати продовження

По Умані на Черкащині росіяни вдарили о 4:30. Зафіксували два влучання – у житловий будинок і складські приміщення. Попередньо, у багатоповерхівку влучила ракета Х-101. У будинку знищений перший під'їзд. Всього у дев'ятиповерхівці було 46 квартир, 27 зруйновані. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Дев'ятеро людей знаходяться у лікарні. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Троє дітей врятовані. Всього пошкоджені близько 10 багатоповерхових будинків. У місті оголошено триденний траур.

Наслідки обстрілу Умані, 28 квітня © Черкаська ОВА

Наслідки обстрілу Умані, 28 квітня © Черкаська ОВА

По Дніпру удару завдали о 5 ранку. Військові з повітряного командування «Схід» збили 7 крилатих ракет, але є й влучання. Внаслідок обстрілів зруйнований приватний будинок та спалахнула пожежа на підприємстві, повідомляють в ОВА. Загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Четверо постраждалих. Двоє з них шпиталізовані.

Наслідки обстрілу Дніпра, 28 квітня © Дніпропетровська ОВА

Наслідки обстрілу Дніпра, 28 квітня © Дніпровська ОВА

Наслідки обстрілу Дніпра, 28 квітня © Дніпровська ОВА

Наслідки обстрілу Дніпра, 28 квітня © Дніпровська ОВА

Над Києвом збили 11 крилатих ракет та два безпілотники, уламки одного з них пошкодили дорожнє покриття в Оболонському районі, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. На Київщині зафіксовано влучання в багатопівку в містечку Українка, поранення отримала 13-річна дівчинка.

Наслідки обстрілів Київщини, 28 квітня © Київська ОВА

У відповідь на нічні удари Росії президент України Зеленський вимагає посилити глобальні санкції проти РФ. Він наголосив, що російське зло можна зупинити зброєю, і українські захисники це роблять. Водночас міжнародна спільнота повинна посилити санкційний режим щодо Росії, заявив він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає нічні ракетні удари РФ по мирних містах ще одним доказом необхідності озброїти Україну винищувачами F-16. Такий крок, на думку міністра закордонних справ, є найкращим шляхом до миру.

Нова атака лише посилить рішучість західних союзників підтримувати Київ у боротьбі, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

«Ще більше трагічно втрачених життів через те, що російська ракета знову поцілила у житловий будинок. Росія все ще не зрозуміла, що це варварство лише зміцнює рішучість українців», — написала вона у твітері.

У посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс під час атаки в Умані постраждали друзі: вночі вони змушені були рятуватися.

«Від цього атака минулої ночі не мала би сприйматися гіршою за інші, але коли особисто знаєш людей, які постраждали, це неминуче буде так. Знання, що колись за ці атаки буде відповідальність, зараз не дуже втішає, але я тримаюся за цю думку», — зауважила Мелінда Сіммонс.

Цього разу ракетна атака не пошкодила енергетичну інфраструктуру та не призвела до необхідності відключень світла у споживачів, повідомили в Укренерго.

Водночас енергетики зауважили, що на Сході України артилерійськими обстрілами пошкоджений енергетичний об’єкт. Наразі потужності ремонтують. Втім, виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання в країні.