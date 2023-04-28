росія атакує мирне населення

Масована атака РФ: у Дніпрі та Умані є загиблі

Уранці 28 квітня росіяни запустили крилаті ракети на Черкащину. В Умані зафіксували два влучання – у житловий будинок і складські будівлі. У Дніпрі через обстріли Росії загинули жінка та трирічна дитина.

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Про жертви в Дніпрі повідомив міський голова Борис Філатов.

В Умані російська ракета зруйнувала цілий під'їзд дев’ятиповерхівки. Там атака РФ забрала життя трьох людей. Ще вісім осіб зазнали поранень внаслідок ракетної атаки по місту, повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Масована атака РФ: у Дніпрі та Умані є загиблі © МВС України

Від російських обстрілів у ніч проти 28 квітня потерпіли двоє жителів Українки в Київській області, написала в телеграмі пресслужба МВС України.

Також під загрозою опинився повітряний простір столиці та області – над Київщиною сили ППО збили одинадцять ракет та два БПЛА.