Молдова підтримала створення спецтрибуналу проти РФ

підтримка союзників

Таких держав нараховується уже 35.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі з молдовським колегою Ніку Попеску.

Глава українського відомства також додав, що обговорив із Попеску кроки, необхідні для відкриття переговорів про вступ до ЄС у 2023 році.

Ще в січні Європейський парламент рекомендував створити спецтрибунал для розгляду злочинів проти українців. Трішки пізніше Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі.