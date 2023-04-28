Папа Римський в Угорщині: застеріг Орбана від популізму та виступив проти війни

Високий візит

Будапешт – Франциск звернувся до уряду з жорсткою промовою. В ній, зокрема, він закликав Будапешт більше підтримувати мігрантів та зробити все, щоб заглушити голоси «солістів війни».

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Триденний візит до Угорщини є першою поїздкою 86-річного Папи після важкого протікання бронхіту у березні. Reuters відзначає, що папа виглядав бадьоро і пройшов до трибуни з палицею, тоді як попередні кілька місяців пересувався на інвалідному візку.

Відповідаючи на запитання журналістів про його здоров’я, Папа пожартував, сказавши, що «я все ще живий» і «вперті бур’яни ніколи не вмирають».

Візит Папи Римського у Будапешт © VATICAN MEDIA / via REUTERS

Франциск зустрівся у столиці Угорщини з президенткою країни Каталін Новак та прем'єром Віктором Орбаном.

Візит Папи римського у Будапешт REUTERS - POOL

Візит Папи Римського у Будапешт © VATICAN MEDIA / REUTERS

Згодом понтифік виступив у президентському Палаці. У промові папа висловив занепокоєння зростанням націоналізму в Європі та зауважив, що прийняття мігрантів угорською владою було б справжньою ознакою християнства. Франциск також закликав прем'єра країни відмовитися від популізму та суто націоналістичних інтересів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і Франциск мають різні погляди на питання міграції з Близького Сходу та Африки до Європи. Франциск вважає, що мігрантів, які тікають від бідності, слід вітати. Орбан же побудував сталевий паркан на кордоні з Сербією, щоб не допустити біженців.

Візит Папи римського у Будапешт via REUTERS - VATICAN MEDIA

Папа Римський під час промови закликав угорців повернутися до цінностей, які заклали основу для сучасної Європи після Другої світової війни. При цьому він підкреслив, що нації повинні «вийти за межі національних кордонів».

Також Франциск у промові звернувся з черговим закликом припинити війну Росії проти України, закликавши слухачів докласти зусиль для повернення миру, щоб заглушити голоси «солістів війни».

У своєму зверненні до Папи президентка Угорщини Каталін Новак закликала понтифіка зробити все, щоб зупинити війну на східному кордоні Угорщини.

Перед візитом Франциска президентка Угорщини помилувала ультраправого діяча Дьордя Будагазі, засудженого за тероризм.

Будагазі має статус народного героя серед ультраправих країни. Його засудили до 6 років позбавлення волі за участь у нападах на будинки міністрів і членів соціал-ліберальної коаліції, яка керувала країною з 2006 по 2010 рік. Він також відомий своїми анти-ЛГБТ та антисемітськими поглядами.

«Візит Папи Римського є особливою нагодою для глави держави скористатися своїм правом помилування», – заявила Новак, оголошуючи своє рішення вчора.

Після того, як Новак помилувала Будагазі, він залишив в’язницю верхи на коні.

Будагазі © panyiszabolcs / Twitter