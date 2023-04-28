Президента Сербії екстрено госпіталізували вчора ввечері

Наразі причина невідома.

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Про це повідомляє сербське видання B92.

Чотири року тому Александар Вучич вже потрапляв до лікарні з серцево-судинною недостатністю. Від офіційного Белграду коментарів поки що немає.

25 квітня ЗМІ заговорили про проблеми зі здоров'ям і в турецького президента. У розпалі передвиборчих перегонів у Туреччині кандидатові в президенти та чинному главі держави Реджепу Ердоганові раптово стало зле в прямому ефірі. На медіаресурсах одразу з'явилась інформація, що в турецького лідера — серцевий напад. Але пізніше це спростували. Та попри все Ердогану довелося скасувати кілька заходів, у яких він мав брати участь найближчими днями.