візит лідерів

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну

Опубліковано:

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну
Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну © Petr Pavel / Twitter
Автор тексту: Олександра Стара
1 хв

Спочатку новий чеський президент Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова відвідали Бородянку, де побачили пошкоджені російськими атаками житлові будинки.

Реклама

Про це повідомляє видання IDNES.

Лідер Чехії прокоментував поїздку, написавши в твітері про спільні зі Словаччиною цінності свободи та справедливості.

«Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує», – наголосив Павел.

 

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну
Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну © Zuzana Čaputová / Twitter

 

Він також додав, що «в інтересах Чехії» перемога українців.

За словами Чапутової, спільний візит до України підтверджує нову еру відносин між главами словацької та чеської держав.

«Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє», – підкреслила чеська лідерка.

Павел та Чапутова під час поїздки проведуть зустріч із Володимиром Зеленським.

Завантажити додаток

Читайте також про таке: