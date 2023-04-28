візит лідерів

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну

Спочатку новий чеський президент Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова відвідали Бородянку, де побачили пошкоджені російськими атаками житлові будинки.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє видання IDNES.

Лідер Чехії прокоментував поїздку, написавши в твітері про спільні зі Словаччиною цінності свободи та справедливості.

«Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує», – наголосив Павел.

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну © Zuzana Čaputová / Twitter

Він також додав, що «в інтересах Чехії» перемога українців.

За словами Чапутової, спільний візит до України підтверджує нову еру відносин між главами словацької та чеської держав.

«Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє», – підкреслила чеська лідерка.

Prezidenti České republiky a Slovenska, Zuzana Čaputová a @prezidentpavel jsou v Kyjevě. pic.twitter.com/47iEt1fi9W — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) April 28, 2023

Павел та Чапутова під час поїздки проведуть зустріч із Володимиром Зеленським.