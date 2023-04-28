Підтримали курс Києва на ЄС і НАТО: президенти України, Чехії та Словаччини підписали спільну декларацію

інформація оновлюється

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну

Сьогодні з візитом в Україні перебувають новий чеський президент Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Реклама Читати продовження

Спочатку Петр Павел та Зузана Чапутова відвідали Бородянку, де побачили пошкоджені російськими атаками житлові будинки.

Про це повідомляє видання IDNES.

Лідер Чехії прокоментував поїздку, написавши в твітері про спільні зі Словаччиною цінності свободи та справедливості.

«Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров’ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об’єднує», – наголосив Павел. Він також додав, що «в інтересах Чехії» перемога українців.

Президенти Чехії та Словаччини прибули з візитом в Україну © Zuzana Čaputová

За словами Чапутової, спільний візит до України підтверджує нову еру відносин між главами словацької та чеської держав.

«Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об’єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє», – підкреслила чеська лідерка.

Prezidenti České republiky a Slovenska, Zuzana Čaputová a @prezidentpavel jsou v Kyjevě. pic.twitter.com/47iEt1fi9W — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) April 28, 2023

Окрім Бородянки, на Київщині чеський президент відвідав також Бучу, відправившись в місто «тим же маршрутом, яким рік тому їхали росіяни».

► Читайте також: Чехія і Словаччина позбавляються залежності від атомного палива з РФ

«Спогади про варварську бійню мирного населення залишилися пам’яткою. Українці ніколи не забудуть сотні даремно втрачених життів», – зауважив Петр Павел.

Він наголосив, що інші країни також не повинні забувати злочини РФ. За його словами, світ надто довго сподівався, що «Путінська Росія інша – краща». Однак війна показала протилежне і до цього потрібно бути готовими, підкреслив Павел.

Чеський президент у Бучі © Petr Pavel / Twitter

Президент Чехії в Бучі © Petr Pavel

У Києві чеський президент разом зі словацькою колегою поклали квіти біля Софіївського собору перед Меморіалом урочистій присязі 11 жовтня 1914 року, яку склали 716 солдатів чеської роти, з яких 16 були словаками. Зузана Чапутова назвала це місцем, яке «було початком одного зі знаменитих моментів спільної історії» двох країн.

«Немає в Києві більш символічного місця для вшанування величі наших героїв, ніж пам’ятник перед собором Святої Софії», – написала лідерка Словаччини.

У Києві чеський президент зі словацькою колегою поклали квіти перед Софійським собором © Zuzana Čaputová

Петр Павел та Зузана Чапутова © Zuzana Čaputová

Петр Павел та Зузана Чапутова © Petr Pavel

Після поїздки Київщиною президенти відправились на зустріч із Зеленським. Президент України подякував колегам за підтримку та допомогу.

На завершення візиту глави держав підписали спільну декларацію.

«Вдячний Словаччині та Чехії за підтримку інтеграції нашої держави у європейську і євроатлантичну. Відповідні принципи зафіксовані у спільній декларації, яку ми тільки-но підписали», — сказав Зеленський на пресконференції за результатами зустрічі з президентами.

Глава держави також висловив вдячність лідерам і народам Словаччини й Чехії за те, що «ми разом захищаємо нашу свободу та життя наших людей».