Путін підписав указ про депортацію українців з тимчасово окупованих територій за відмову брати паспорти РФ

примусовий виїзд

Жителі окупованих частин Запорізької та Херсонської областей і «Д/ЛНР» можуть жити на цих територіях з колишніми документами до 1 липня 2024 року.

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Про це йдеться на офіційному державному порталі РФ.

Українців, які не прийняли російське громадянство, Кремль автоматично зараховує до іноземців. Якщо вони «створюватимуть загрозу національній безпеці», на них чекатиме депортація.

«Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини», – зазначено в повідомленні.

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Учора ПАРЄ ухвалила резолюцію, якою засудила примусову депортацію українців до Росії. Уперше в документі такого рівня згадується термін «геноцид» щодо дій Росії. Також Парламентська Асамблея офіційно визнала ордер на арешт Путіна та Уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.