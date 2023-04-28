Україна готова до контранаступу та успішно рухається на шляху до НАТО — Резніков

ПРЕСКОНФЕРЕНЦІЯ МІНІСТРА ОБОРОНИ

Київ – Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконфренції у Києві розповів про відправку воєнкомів на фронт, умови для вступу в Альянс та нову техніку для ЗСУ.

Реклама Читати продовження

Про контрнаступ

За словами Резнікова, підготовка військових до контрнаступу — на завершальній стадії.

«Окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. А ми дуже сучасні системи отримали... Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть, думаю. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання», — підкреслив він.

Міністр оборони зауважив, що Україна отримала від партнерів достатньо броньованої техніки. На деяких БМП військові вже завершують навчання. У визначений час та на визначене місце з ними прибудть екіпажі.

«Якщо у глобальному сенсі, то ми готові», — зауважив Резніков.

Про ротації військових

Резніков також зазначив, що президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти воєнкомів із тилу на передову, а на їх місця призначати поранених захисників. За його словами, цим питанням опікуються центри комплектування та соціальної підтримки.

«Він цим займається системно. Реформа центрів комплектації давно вже на часі. Тому ми разом з Міністерством цифрової трансформації розвиваємо проєкт “Оберіг”», — зауважив він.

Йдеться про єдиний держреєстр призовників, військовозобв'язаних та резервістів, який є системою обробки даних для забезпечення військового обліку громадян.

Про вступ України до НАТО

Україна очікує на запрошення до вступу під час липневого саміту Альянсу у Вільнюсі.

«Рішення про прийняття України до НАТО буде політичним і одностайним, але звісно, після перемоги. У стані війни Альянс на це не піде. Але наше завдання — масимально швидко рухатися і підготуватися до цього», — сказав Резніков.

Міністр оборони також додав, що Україна не потребує впровадження максимальної кількості стандартів НАТО задля вступу до блоку.

«Загалом є трохи більше 1200 стандартів НАТО. Переважна ж кількість країн мають впровадженим 31% стандартів цих і до 40% прийнятих нормативно-правових актів. Є країни, у яких 2%, є країни, у яких 8%», — зауважив очільник МО.

Олексій Резніков також повідомив, що Україна вже впровадила близько 20% стандартів НАТО. Є домолвеність із партнерами про запровадження ще 180 стандартів.

«Ми фактично готові під рівень 35-40%», — підкреслив він.

Втім, він зауважив, що необхідно виконати три принципові речі, аби вступити до Альянсу. Йдеться про цивільно-демократичний контроль, прозорість, зрозумілість і підзвітність процедур із забезпечення сектору безпеки і оборони та спільне планування військових операцій з НАТО. Резніков переконаний, що на саміті у Литві Україна буде включена до програми співпраці з Агенцією НАТО з підтримки та постачання.

Про можливість переговорів з РФ

Олексій Резніков підкреслив, що на рівні міністрів оборони під час міжнародних зустрічей ніхто з партнерів тему переговорів не порушує.

«Вони чітко розуміють, що ми і не плануємо сьогодні сідати за стіл перемовин, тому що наш Президент дуже чітко сказав, що сідати за стіл перемовин із тим, хто сьогодні очолює Кремль, ніхто не буде – це номер 1. Номер 2 – в майбутньому ми сядемо за стіл перемовин і будемо обговорювати репарації, контрибуції з боку Росії в інтересах України за всю біду, яку вони нам принесли, і як реалізувати вирок Міжнародного трибуналу, який буде створений всім цивілізованим світом, де злочинці військові з Кремля, з цієї банди понесуть покарання, і буде оголошено вирок», — зауважив Резніков. Він також додав, що Україна готова обговорювати акт капітуляції РФ з союзниками.

«Це не означає що немає охочих бути фасилітаторами і намагатися десь нас примирити – це нормально, але ще час не настав»,— зазначив він.