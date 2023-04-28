збиті цілі
Українські сили ППО збили 21 із 23 крилатих ракет та два безпілотники
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Сьогодні вранці росіяни атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Підрозділи зенітно-ракетних військ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Цілі збиті в зонах відповідальності «Центр», «Схід» та «Південь».
Уранці 28 квітня росіяни запустили крилаті ракети на Черкащину. В Умані зафіксували два влучання – у житловий будинок і складські будівлі. У Дніпрі через обстріли Росії загинули жінка та дитина.