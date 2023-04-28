Українські сили ППО збили 21 із 23 крилатих ракет та два безпілотники

збиті цілі

Наслідки атаки РФ по Умані, 28 квітня 2023 року

Сьогодні вранці росіяни атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Підрозділи зенітно-ракетних військ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Цілі збиті в зонах відповідальності «Центр», «Схід» та «Південь».

Уранці 28 квітня росіяни запустили крилаті ракети на Черкащину. В Умані зафіксували два влучання – у житловий будинок і складські будівлі. У Дніпрі через обстріли Росії загинули жінка та дитина.