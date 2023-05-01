Ватикан бере участь у секретній місії, щоб припинити війну РФ проти України

Заяви понтифіка

Про це заявив Папа Римський Франциск після триденного візиту до Угорщини.

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«Існує місія, яка зараз здійснюється, але вона ще не є публічною. Коли вона стане публічною, я розкрию її», — сказав Папа Римський під час пресконференції у Будапешті, пише Reuters.

Він додав, що не можна досягти миру, якщо канали комунікації закриті. Понтифік повідомив, що обговорив ситуацію в Україні з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та з представником Російської Православної Церкви в Будапешті митрополитом Іларіоном.

Папа Франциск заявив, що планує зустріч з російським патріархом Кирилом. Він підкреслив, що організація зустрічі була призупинена через війну в Україні. Понтифік поінформував, що з лютого 2022 року розмовляв в зумі з Кирилом один раз протягом сорока хвилин. Натомість він підтримує зв'язки з ним через главу відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополита Антонія.

Після вторгнення РФ Папа Римський неодноразово закликав до миру та висловлював бажання виступити посередником між Україною та Росією. Понтифік заявляв і раніше, що хоче відвідати з мирною місією не лише Київ, але й Москву.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським у Ватикані в четвер і повідомив, що обговорив з ним формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.