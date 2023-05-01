Залужний зустрівся з головнокомандувачем сил НАТО в Європі Каволі: обговорили майбутні дії ЗСУ

Важливі перемови

Головнокомандувачі проаналізували обстановку на лінії фронту та можливі загрози і варіанти відповіді на них.

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Про це повідомив Валерій Залужний на офіційній сторінці в телеграмі. Зустріч головнокомандувачі провели у розширеному складі, відзначив він.

Зустріч Залужного та Каволі © Валерій Залужний / Телеграм

«Предметно обговорили широке коло важливих для нас питань. Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Описав можливі сценарії, загрози та передумови для наших майбутніх дій. Ставимо собі за мету – підготуватися так, щоб максимально виконати визначені завдання», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний додав, що окремо сторони зупинилися на важливості вчасних поставок боєприпасів та техніки. Також керівник Збройних сил України наголосив, що наразі військовим необхідний широкий спектр озброєння і систем протиповітряної оборони.

Ще Валерій Залужний та Крістофер Каволі обговорили підготовку українських захисників.

«Домовилися і надалі підтримувати діалог та працювати задля посилення обороноздатності України», — відзначив Залужний.