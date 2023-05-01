«Росатом» підписав контракти з 3 000 працівників ЗАЕС – МАГАТЕ

ситуація на станції

Ще тисяча контрактів російської компанії перебувають на стадії затвердження, а деяким співробітникам доступ до станції заблокували.

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Про це йдеться на сайті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Близько тисячі співробітників з контрактами «Енергоатома» досі працюють на Запорізькій атомній станції, інших, хто залишився в Енергодарі, час від часу викликають на роботу.

Так зване російське «керівництво» ЗАЕС підтвердило, що деяким співробітникам заблокували доступ з «цілей безпеки». Команда МАГАТЕ продовжить роботу, щоб краще зрозуміти ситуацію з персоналом.

Генеральний директор Рафаель Гроссі неодноразово «висловлював стурбованість надзвичайно важкою ситуацією» для співробітників ЗАЕС та їхніх сімей, а також питанням безпеки на станції, йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, глава Міжнародного агентства з атомної енергії приїхав в Україну наприкінці березня, де разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник агентства поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації. Згодом Гроссі поїхав до Калінінграду, де зустрівся з російськими чиновниками та говорив про захист ЗАЕС.

Майже два тижні тому МАГАТЕ провело неоголошені інспекції на двох українських АЕС. Там перевіряли відсутність незаявленого ядерного матеріалу на Рівненській та Хмельницькій атомних станціях.

А у розмові з президентом України Володимиром Зеленським 26 квітня – до 37-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС – Гроссі підтвердив, що МАГАТЕ розгорне нову програму медичної допомоги персоналу на всіх українських АЕС.