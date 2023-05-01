РФ атакувала Україну 18 ракетами: є постраждалі

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

У ніч проти 1 травня українські сили ППО збили 15 російських ракет, запущених із літаків стратегічної авіації. Унаслідок влучання в Павлоградському районі на Дніпропетровщині постраждали 25 людей, троє з яких – діти.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Через атаку на промисловому підприємстві в Павлограді сталася пожежа. У житловому районі понівечені 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів.

Руйнування зафіксовані й в громадах району, у Вербківській – побиті майже 40 житлових будинків, у Юр’ївській – два житлових будинки, в Межиріцькій – пошкоджена школа.

Комплексно крилатими ракетами та дронами атакували і Київщину – там повітряна тривога тривала близько трьох годин. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі столиці знищені всі цілі РФ. Минулося без жертв чи руйнувань.

Атаку на Україну здійснили із дев’яти Ту-95 з району Оленєгорськ Мурманської області та двох Ту-160 із району Каспійського моря, пише Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.