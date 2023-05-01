Швеція та Фінляндія привели ВМС у режим підвищеної готовності

загроза диверсій рф

Фінські солдати під час військових навчань Aurora 23 на військово-морській базі Берга поблизу Стокгольма, 28 квітня 2023 року

Існує загроза диверсійних атак з боку РФ по енергетичній мережі двох країн.

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Про це пише видання Iltalehti.

Російські надводні кораблі були помічені поблизу вітрових електростанцій і підводних силових кабелів. За словами командувачки шведських військово-морських сил Єви Скоог Хаслум, Росія позначила цілі на карті.

«Коли ти заходиш у води іншої країни і робиш це (здійснюєш картографічну діяльність – ред.), це заборонено», – пояснила Хаслум.

ВМС перебувають весь час у морі. Усі підрозділи готові: і десант, і мінні загороджувачі, і підводні човни.

«Ми там 24 години на добу, сім днів на тиждень», – заявила командувачка шведських військово-морських сил.

Вона наголосила, що для запобігання диверсій Швеція та Фінляндія «повинні мати контроль над усіма підводними питаннями». Також між країнами існує домовленість про спільну допомогу – Стокгольм готовий захищати фінські Аландські острови.