Залужний та силовики просять доопрацювати закон про 30 тисяч грн військовим

Справедливо та без популізму

Це питання пропонують попередньо розглянути на робочій групі з представниками Верховної Ради, Кабінету міністрів та Генштабу.

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Нардепи отримали лист від силового блоку з їхнім баченням оплати військових. Звернення підписали глави Міноборони, МВС, СБУ, Держприкордонслужби, очільники Нацгвардії, Генштабу та Головнокомандувач ЗСУ. Про це повідомив Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Військові вважають, що проголосована нещодавно поправка не вирішує питання, пов’язані з грошовою винагородою строковиків та курсантів. Також її текст не враховує особливості служби у різних регіонах та складність бойових завдань. У листі також наголосили, що оплата праці має бути забезпечена державним фінансуванням, «а не просто існувати на папері».

«Популізм у цьому питанні може мати вкрай негативні наслідки й викликати розчарування», — йдеться у документі.

Автори листа запропонували у подальшому розробляти базу для оплати праці більш диференційовано та з залученням військових та представників Міноборони.

Арахамія зауважив, що депутати правлячої партії підтримують авторів звернення: тому відкладуть розгляд постанови та створять робочу групу з обговорення, щоб напрацювати фінальне рішення «стосовно чутливого для суспільства питання оплати праці захисників».

Законопроєкт має бути готовий до кінця травня.

10 квітня 2023 року Рада проголосувала за повернення надбавки для військових у розмірі 30 000 грн. Наступного дня до ВР внесли проєкт постанови, у якому пропонується скасувати повернення доплати військовим.