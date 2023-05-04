Атака на Кремль: у США сумніваються в участі України, у Франції вважають інцидент дивним

Міжнародна реакція

Відреагували на інцидент і в Китаї. Там заявили, що проти будь-якого загострення ситуації.

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Глава МЗС Франції Катрін Колонна назвала інцидент із безпілотниками над Кремлем дивним і загадковим. Про це вона заявила в інтерв'ю Radiofrance.

«Я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково. Україна офіційно заявила, що не має відношення до цієї події, яка залишається незрозумілою», — сказала дипломатка.

Голова Комітету з розвідки Сенату США Марк Ворнер заявив журналістам у середу, що «поки що немає жодних ознак» того, що Україна стоїть за ударом безпілотника по Кремлю. Про це повідомляє CNN.

«Ми все ще не маємо достатньо інформації...Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що його джерелом були українці», — сказав він.

Втім, Ворнер наголосив, що стверджувати напевне, що Київ не має стосунку до атаки, поки що зарано.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) схиляються до версії, що РФ інсценувала атаку безпілотників на Кремль, щоб мобілізувати російське суспільство. У своєму звіті ISW називає малоймовірним той факт, що безпілотники могли б подолати кілька ешелонів систем ППО, встановлених у Москві. Підозру у аналітиків викликає і надто гарна якість зйомки вибуху дронів над Кремлем.

«Негайна, послідовна та скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що напад був внутрішньо підготовлений таким чином, щоб його передбачувані політичні наслідки переважували дивні обставини та незручність ситуації», — вважають у ISW.

Таким чином Кремль має намір посилити інформаційну кампанію, яка показує війну в Україні як пряму екзистенційну загрозу Росії, роблять висновок аналітики.

У Міноборони Британії вважають, що Україні атака дронів по Кремлю невигідна. Про це Guardian стало відомо від високопосадовця оборонного відомства. Чиновник припустив вірогідність нападу, та зазначив, що ця атака не несе військової переваги: адже всі знають, що Путін у цей час не буває в Кремлі.

«Усі мотиви насправді у Росії – згуртування громадськості, привід для більш хаотичних і безрозсудних обстрілів, спроба завоювати симпатії до Росії, а не до України», – йдеться у публікації.

У МЗС Китаю у відповідь на атаку заявили, що всі сторони повинні утримуватися від дій, які можуть ще більше загострити ситуацію.

Відповідаючи на запитання про те, чи вплине цей інцидент на відправку Китаєм спеціального представника у справах Євразії в Україну, прес-секретар МЗС країни Мао Нін сказала, що КНР «продовжуватиме грати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення української кризи з міжнародною спільнотою».

Україна категорично заперечила атаку безпілотників на Кремль. Президент Володимир Зеленський офіційно заявив, що Київ не атакував резиденцію президента РФ.

«Ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву. Ми боремося на власній території і захищаємо свої села і міста. Ми не атакували Путіна. Ми це залишимо трибуналу», — цитує заяву Зеленського Укрінформ.

Водночас в інтерв'ю FT навіть російський експерт визнав, що БпЛА могли запускати з Підмосков'я. Директор Центру аналізу стратегій і технологій Московського оборонного аналітичного центру Руслан Пухов сказав виданню, що безпілотники могли бути придбані комерційно та оснащені вибухівкою. Їх, ймовірно, запустити з території неподалік, щоб уникнути виявлення російськими системами ППО.

Російське опозиційне видання Верстка відзначає дивні речі та нестикування щодо інциденту. По-перше, між атаками двох БпЛА минуло 12 хвилин, а другий безпілотник теж встиг долетіти до Кремля, і тільки там був збитий. Їх здивувало те, що на загрозу не спрацювала система ППО.

Ще журналісти констатують, що відео удару могло бути зняте з режимного об'єкту, який належить управлінню у справах президента РФ.