Українці зможуть реєструвати нерухомість у «Дії» в 10 областях країни та у Луцьку

Цифровізація

Йдеться про безкоштовну онлайн-реєстрацію права власності на нерухомість, яку оформляли до 1 січня 2013 року.

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Про це повідомили у пресслужбі «Дії».

Вже з 18 травня послугою можна скористатися у Закарпатській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Луцьку.

«Реєстрація нерухомості підтверджує, що саме ви законний власник майна. Тож шахраї не зможуть підробити документи і привласнити його собі. Також дані в електронному реєстрі набагато надійніші за папери — вони ніколи не загубляться і не будуть знищені», — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати послугу, необхідно подати заяву, із інформацією про майно та скани документів на порталі «Дія», в розділі «Земля, будівництво, нерухомість» ⇒ «Державна реєстрація прав на нерухоме майно». Заповнену онлайн-форму необхідно підписати електронним підписом та відправити в обробку.

«Після цього реєстратор самостійно надішле запит у бюро технічної інвентаризації (БТІ), а потім внесе дані в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Дізнатися результат заявник зможе, переглянувши статус у кабінеті на порталі Дія. Окрім цього, про результат буде повідомлено листом на електронну пошту заявника», — зазначили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Реєстрація нерухомості у ДРРП, зокрема, необхідна тим, хто планує відправляти заяву для компенсації пошкодженого житла за програмою «єВідновлення».

«За даними міністерства, на сьогодні у 2/3 громадян, які подали інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, житло не зареєстроване в ДРРП. Це унеможливлює подачу заяви на виплату допомоги, адже наявність запису про право власності в реєстрі є обов'язковою умовою для подання заяви», — розповіли у міністерстві.

єВідновлення: за перший тиждень подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги © Міністерство відновлення

Нагадаємо, з 10 травня в Україні стартувала програма «єВідновлення». З її допомогою громадяни можуть отримати грошову компенсацію на відновлення житла, пошкодженого внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Йдеться про житловий фонд, який потребує незначного ремонту, як-от: заміна вікон, дверей, ремонт покрівлі тощо.

За перший тиждень роботи програми українці подали 10 440 заявок на виплату допомоги.

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