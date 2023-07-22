Військова допомога США Україні: що увійде в новий пакет підтримки на 400 млн доларів

МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА

Сполучені Штати у вівторок, 25 липня, планують оголосити про надання Україні нового пакета військової допомоги вартістю до 400 млн доларів.

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Україні можуть передати боєприпаси до артилерії, зенітні ракети, бронетехніку та наземні автотранспортні засоби. Про це пише видання Reuters з посиланням на американських посадовців.

Очікується, що будуть передані зенітні ракети до комплексів протиповітряної оборони (ППО) «Patriot» та «NASAMS», які нині стоять на озброєнні ЗСУ.

Також до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть кілька колісних бронетранспортерів «Stryker», обладнання для розмінування та реактивні боєприпаси до артилерійських ракетних систем «HIMARS».

Крім того, ЗСУ отримають протитанкову зброю, зокрема, ракети TOW і Javelin, а також переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) «Stinger».

Наступний американський транш допомоги для України пройде в рамках програми «Presidential Drawdown Authority», що дає змогу відправляти озброєння і спорядження прямо зі складів армії США, не чекаючи постачань від військово-промислового комплексу.

Зазначимо, цей пакет американської безпекової підтримки ще доопрацьовується і його вміст може змінитися.