Росія почала вивчати стан енергетичної інфраструктури України – ГУР

ПІДГОТОВКА ДО БЛЕКАУТУ?

У ГУР заявили, що розвідка Росії почала вивчати стан об’єктів енергетичної інфраструктури України. Не виключаються удари по енергетичних об'єктах, як це було восени та взимку 2022 року.

Робітник на електростанції намагається відновити пошкодження після російської атаки в центральній Україні, січень 2023 року.

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Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами Російська Федерація використовує різні види розвідки, в тому числі й космічну, а мета цих дій росіян ― з’ясувати стан української енергетики та визначити ті критичні об’єкти, які загалом впливають на енергосистему нашої держави.

Енергетична інфраструктура України зазнала пошкоджень унаслідок низки масштабних ракетних атак росії упродовж осені-весни 2022-го та 2023 років. Уперше росіяни здійснили масований обстріл енергооб’єктів 10 жовтня 2022 року, тоді постраждало 11 важливих інфраструктурних об’єктів у восьми регіонах і місті Києві.

Тоді через дефіцит потужності Міненерго доводилось застосовувати відключення електроенергії споживачам.

За даними ООН та Світового банку, атаки на енергетичну, теплову та газову інфраструктуру України завдали збитків на понад 10 мільярдів доларів.